Горячее водоснабжение в Вихоревке должно возобновиться с 12 августа

В Вихоревке Братского рай она 12 августа 2017 года планируется запустить котел №4 на котельной «Водогрейная», чтобы в жилых домах и социальных объектах появилась горячая вода. Монтаж еще одного нового котла планируется завершить к 28 августа. Из областного бюджета 1 августа Вихоревке дополнительно выделено около 41 млн рублей на капитальный ремонт котлов №№ 5 и 7. Ведутся ремонтные работы на двух малых теплоисточниках, для которых из аварийно-технического запаса региона выделены два новых котла. Об этом стало известно на совещании по подготовке города к зиме, которое провёл губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает 9 августа пресс-служба правительства.

И.о. председателя правительства Руслан Болотов сообщил Сергею Левченко, что персонал котельных проходит обучение по эксплуатации оборудования. С 25 по 28 августа намечено проведение противоаварийных тренировок. Губернатора интересовало, что делается для готовности к отопительному сезону тепловых сетей. Заместитель директора ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» Сергей Сварич, рассказал, что сейчас проводятся работы по профилактике и ремонту запорной арматуры и сетевых насосов. На наружных сетях идет замена теплоизоляции. На последнюю декаду августа запланированы гидравлические испытания. Губернатор с такими сроками не согласился.

«Гидравлические испытания надо провести как можно раньше, чтобы своевременно выявить все аварийные точки и устранить неполадки до начала отопительного сезона. Можно не на всех сетях сразу, что сложно, а участками по мере их готовности. Также организация, взявшая на себя эксплуатацию котельной «Водогрейная», должна предоставить четкий график поставок угля компанией, с которой заключен соответствующий договор», – поставил задачи Сергей Левченко.