Горячая линия по квотированию рабочих мест для инвалидов проходит 12 октября в Приангарье
Горячую линию по вопросам квотирования рабочих мест для людей с инвалидностью проводит 12 октября 2017 года министерство труда и занятости Иркутской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на вопросы о порядке квотирования рабочих мест для инвалидов и об альтернативных способах выполнения квоты специалисты министерства ответят по телефону 8 (3952) 33-62-73 с 10.00 до 18.00.
Справка. В Приангарье действует областной закон от 29 мая 2009 года № 27-ОЗ «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области»
Фото из архива "Байкал Инфо".
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