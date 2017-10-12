Горячая линия по квотированию рабочих мест для инвалидов проходит 12 октября в Приангарье

Горячую линию по вопросам квотирования рабочих мест для людей с инвалидностью проводит 12 октября 2017 года министерство труда и занятости Иркутской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на вопросы о порядке квотирования рабочих мест для инвалидов и об альтернативных способах выполнения квоты специалисты министерства ответят по телефону 8 (3952) 33-62-73 с 10.00 до 18.00.

Справка. В Приангарье действует областной закон от 29 мая 2009 года № 27-ОЗ «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области»

Фото из архива "Байкал Инфо".