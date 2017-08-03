Горячая линия открыта для родителей детей, отравившихся в лагере на Байкале

Управление Роспотребнадзора в Бурятии открыло горячую линию для родителей детей, пострадавших от отравления на туристической базе в местности Лемасово Кабанского района республики. Как сообщает 3 августа 2017 года пресс-служба управления, для своевременного консультирования потребителей по порядку предъявления претензий и судебной защите нарушенных прав в связи с ситуацией в туристическом комплексе ООО «Группа-Дали» действует телефон – 8-800-35-000-15 (звонок бесплатный).

Напомним, ранее пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии сообщала, что среди детей, которые отдыхали в туристическом комплексе ООО «Группа-Дали» в местности Лемасово около села Посольское на берегу Байкала, зафиксированы случаи острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. С симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых. Как уточнили «Байкал Инфо» в территориальном центре медицины катастроф в Бурятии, 53 человека среди госпитализированных являются жителями других регионов, в т.ч. Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев и др.

Роспотребнадзор информирует граждан, что порядок предоставления указанных услуг регламентируется Законом РФ «О защите прав потребителей» (далее - Закон). В соответствии со ст. 29 Закона потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги, если он обнаружил существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора. Кроме того, потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги, а также компенсации причиненного морального вреда.