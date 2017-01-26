Горячая линия о долгах по зарплате при банкротстве предприятия пройдёт в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
26/01/2017 - 13:39

Жители Иркутской области смогут получить консультация по проблемам выплаты задолженности по заработной плате на предприятиях, находящихся в процедурах банкротства. Горячая телефонная линия на эту тему состоится 27 января 2017 года в Управлении Росреестра по региону, сообщает пресс-служба ведомства. Все желающие смогут задать вопрос сотрудникам отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций управления с 8:00 до 16:00 по телефонам: (3952) 450-271, 450-335, 450-231.            

Метки: Общество, Иркутская область, Управление Росреестра по Иркутской области, Зарплата, Иркутск
Также в рубриках: 
Узнать о кадастровом учете смогут жители Приангарья по телефону горячей линии
Молодая картошка в Иркутске стоила дороже персиков
Многофункциональные центры для бизнесменов создадут в Иркутской области
Иркутскгипродорнии выплатил работникам долги по зарплате
Многопредметный турнир им. М.В. Ломоносова среди школьников прошел в ИГУ
Исключить из фида:  0