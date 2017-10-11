Городам и районам Иркутской области добавят денег в середине ноября

Поправки в бюджет Иркутской области на 2017 год, которые позволят выделить муниципалитетам дополнительные средства, предполагается внести 15 ноября. Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Законодательного собрания Наталья Дикусарова на заседании палаты сельских поселений Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, сообщает 11 октября пресс-службы ЗС.

Проводился мониторинг бюджетов сельских поселений, чтобы узнать, как отразились на них законы о передаче ряд полномочий, а также регулирующие межбюджетные трансферты и нормативы отчислений доходов в местные бюджеты. Вывод – жить сёла стали богаче, но всё-таки средств им не хватает.

«Основные моменты касались передачи 3% НДФЛ от поселений в пользу районов. Сложности возникли, в том числе, и потому, что был передан не унифицированный перечень полномочий. Не было до конца понятно, какой объём доходов на выполнение этих полномочий надо было передать в пользу муниципальных районов, - сказала Наталья Дикусарова. - Тогда было принято решение совместно с АМО и министерством финансов вести мониторинг реализации закона. К работе подключилась Контрольно-счетная палата. На сегодняшний день с учётом всех изменений бюджеты поселений по разным статьям получили плюсом 116 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Можно утверждать, что совместными усилиями мы не допустили ухудшения ситуации с финансированием в сельских поселениях. Это не означает, что у территорий все хорошо с бюджетами сейчас, мы понимаем, что сельским поселениям необходима корректировка бюджетов».

При этом руководитель бюджетной секции АМО Пётр Темников заявил, что не стоит торопиться менять норматива отчисления доходов от НДФЛ в пользу сельских поселений. «Изменить нормативы на 2018 год мы уже не успели, а для изменений в 2019 году у нас времени достаточно», - отметил он. Наталья Дикусарова также призвала представителей сельских поселений взвешенно подойти к этому решению, так как предыдущее решение пока не дает должного эффекта, хотя подвести окончательные итоги можно будет уже после утверждения субсидий на выравнивание.

В результате была принята резолюция, в которой правительству Иркутской области и Законодательному собранию рекомендовано закреплять за поселениями в одном районе полномочия не единообразно, а с учётом возможностей местных властей. Рекомендовано также ускорить процесс внесения изменений в областной бюджет-2017. Сейчас в некоторых поселениях уже складывается задолженность по зарплате и иным расходам. Общая нехватка средств всех МО – около 6,7 млрд рублей. Кроме того, правление намерено обратиться к губернатору, чтобы утвердить нормативы на оплату труда муниципальных служащих и депутатов местных дум, работающих на постоянной основе, обязательно предусмотрев увеличение зарплаты.