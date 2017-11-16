Города и районы Иркутской области станут богаче на 1,5 млрд рублей после передачи 30% УСН

За девять месяцев 2017 года города и районы Иркутской области собрали в свои бюджеты 1,2 млрд рублей благодаря передаче в их пользу 30% налога по упрощённой системе налогообложения. До конца года эта сумма вырастет до 1,5 млрд рублей. Об этом на региональном совете при губернаторе 15 ноября рассказала министр финансов региона Наталия Бояринова. Из общей суммы более миллиарда рублей (70%) поступит в казну Иркутска, Братска и Ангарска. Прирост сборов УСН от 49 до 150% показали Балаганский, Усольский, Ольхонский, Жигаловский и Куйтунский районы.

На 1 октября прирост собственных доходов в муниципалитеты Иркутской области – самый высокий в Сибири, наш показатель является восьмым в России, почти в три раза превышая общероссийский уровень, сказала министр финансов.

Наталия Бояринова подчеркнула, что возможности сбора УСН ещё не исчерпаны: сейчас с каждого рубля, подлежащего взиманию по упрощенной системе налогообложения, не собранными остаются восемь копеек. Лучше всего налог собирают в Свирске, Бодайбинском и Нукутском районах. А вот в Тайшетском, Нижнеудинском и Осинском районах недобирают 25-30 копеек с рубля.

Напомним, 30% УСН передали в пользу муниципалитетов с 1 января нынешнего года.

Фото из архива "Байкал Инфо".