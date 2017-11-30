Горнолыжница из Байкальска завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира

Золотую медаль на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Канаде завоевала 15-летняя спортсменка из Байкальска Варвара Ворончихина. Как сообщает 30 ноября 2017 года пресс-служба министерства спорта Иркутской области, она показала лучшее время и стала победителем в слаломе-гиганте. Девушка опередила ближайшую соперницу более чем на две секунды. Второе и третье места в этой дисциплине заняли канадские спортсменки.

«Для Варвары участие в этапе Кубка мира – очень важный соревновательный опыт. Этапы Кубка мира являются отборочными в состав сборной команды России для участия в XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане в Южной Корее, - рассказал тренер спортсменки Юрий Пешков. - Этапов несколько. Варвара уже стала третьей на Кубке Европы в специальном слаломе и завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира в Нидерландах. Очередной этап Кубка мира пройдет в декабре в Германии».

Варвара Ворончихина занимается горнолыжным спортом с шести лет. Она тренируется на базе Байкальского горнолыжного курорта «Гора Соболиная» у Юрия Пешкова.