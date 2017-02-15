Гонки на оленях пройдут в Тофаларии в День оленевода-охотника

Традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера - День оленевода-охотника отметят в селе Алыгджер Нижнеудинского района 4 марта 2017 года. Как сообщает 15 февраля пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья, лучшие оленеводы и охотники будут соревноваться в метании маута (аркана) на рога оленя, метании топора, перетягивании палки, разделке тушки белки. Самым зрелищным конкурсом станут гонки на оленях. Гости праздника также присоединятся к национальным играм.

В празднике принимают участие оленеводы-охотники тофалары из села Алыгджер, посёлков Нерха и Верхняя-Гутара. К ним могут присоединиться и участники других национальностей, знающие охотничьи, оленеводческие традиции тофаларов. Обязательное условие участия - наличие соответствующей экипировки. Подробнее о мероприятии можно узнать по тел.: (3952) 380-140.

Праздник проводится для возрождения, сохранения культуры и национальных видов спорта, самобытной культуры, народного творчества и промыслов. На нём будут показаны традиции и обряды оленеводов-охотников.

Фото предоставлено пресс-службой Центра культуры коренных народов Прибайкалья.