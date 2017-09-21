Годовалый мальчик погиб на пожаре в Бодайбинском районе

Годовалый ребенок погиб во время пожара в поселке Кропоткин Бодайбинского района. Как 21 сентября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сообщение от оператора «01» о возгорании квартиры двухэтажного жилого дома №12 по улице Заречная поступило в дежурную часть полиции 18 сентября. Следователи выяснили, что в квартире в этот день находились отец и сын. После того, как отец накормил и уложил малыша спать на диван, он отправился в гости в соседний дом. Уходя из квартиры, мужчина оставил телевизор включённым. Через некоторое время соседка сообщила мужчине, что из его квартиры идет дым. Придя домой, в сильно задымленной квартире мужчина обнаружил своего сына, лежащим на полу рядом с диваном. Взяв на руки ребенка, отец поспешно вынес малыша на балкон, обеспечив ребенку доступ к свежему воздуху. Прибывшие на место пожарные передали ребенка медикам.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, в результате чего загорелся работающий телевизор. Впоследствии ребенок получил ожоги, несовместимые с жизнью. Семья, в которой воспитывался малолетний, полная, на учете в ПДН не состоит. Известно, что в семье воспитывается еще один малолетний ребенок.

Фото из архива "Байкал Инфо".