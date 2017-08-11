Главу Шелехова привлекла к ответственности прокуратура

К административной ответственности привлечён глава Шелехова Валерий Десятов за несоблюдение срока представления ответа на депутатское обращение. Об этом 11 августа 2017 года сообщает прокуратура Иркутской области.

В ходе проверки, проведенной по обращению депутата думы Шелехова, установлено, что глава города ответ на письменное обращение депутата подготовил и направил с нарушением установленного законом срока. Кроме того, этот ответ не содержал сведений по трём из четырёх обозначенных в обращении вопросов, связанных с ведением финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и проведением администрацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у конкретных компаний.

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