Главам поселений Иркутской области хотят повысить зарплату

Главам поселений Иркутской области планируют повысить заработную плату. Об этом 29 сентября 2017 года заявила председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Наталья Дикусарова на заседании совета муниципальных дум. «Мы этот вопрос уже два года обсуждаем. Нормативы заплат зависят от численности поселения, но надо эти нормативы пересматривать, потому что люди не могут работать за 23 тыс. рублей. Подтвержденный факт, что руководитель клуба порой получает зарплату больше, чем глава, который находится в большей зоне ответственности, выполняя большее количество полномочий», – отметила депутат.

Эту инициативу поддержали муниципалитеты. Представитель Усть-Удинского района рассказала, что во время Всероссийской переписи населения в 2010 году были допущены неточности, например, когда оказывалось, что в каком-то доме на данный момент нет кого-то из членов семьи, его просто не вносили в перепись. По её данным, реально в поселениях живёт людей больше, значит и зарплата у глав должна быть больше.

Наталья Дикусарова отметила, что сейчас письмо с инициативой направлено на согласование губернатору Иркутской области. Внести инициативу в Законодательное собрание планируют перед принятием бюджета на 2018 год.