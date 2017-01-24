Глава Бурятии просил Москву отложить запрет на вылов омуля в Байкале

С предложением отложить введение моратория на вылов омуля в Байкале в или смягчить эту меру обратился глава Бурятии Вячеслав Наговицын к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову на встрече в Москве. Как сообщает 23 января 2017 года пресс-служба ведомства, глава республики подчеркнул большое социально-экономическое значение промысла омуля для региона.

Илья Шестаков отметил необходимость временного ограничения добычи омуля, чтобы предотвратить полное его исчезновение и восстановить популяцию. При этом окончательное решение будет принято по итогам общественного обсуждения, в том числе с учетом позиции региона, добавил глава Росрыболовства.

На встрече также речь шла о наращивании объёмов выпуска молоди байкальского эндемика. Стороны рассмотрели вопросы, связанные с возможностями финансирования таких мероприятий, как за счет средств федерального и регионального бюджетов, так и за счет компенсационных выплат. Илья Шестаков и Вячеслав Наговицын уделили большое внимание мерам, направленным на пресечение нелегального оборота продукции из байкальского омуля и усилению рыбоохраны.

Фото Е. Кравкля