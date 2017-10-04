Геопарк ЮНЕСКО создают на Ольхоне в и Тажеранской степи

Начались организационные работы по созданию Байкальского геопарка ЮНЕСКО в Тажеранской степи и на острове Ольхон в Иркутской области. Об этом заявил заведующий лабораторией биогеохимии Лимнологического института СО РАН Александр Сутурин в конце сентября 2017 года на совещании с участниками делегации департамента Верхней Савойи (Франция), сообщает пресс-служба Иркутского научного центра.

Предполагается создание нескольких центров, посвящённых разным направлениям. Например, Бугульдейка станет центром по геофизике и геологии. Научным куратором выступит Институт земной коры СО РАН. Еланцы будет центром для географов, а куратором Институт географии СО РАН, который является лидером по изучению ландшафтов и влияния на них современных антропогенных процессов. Село Черноруд – центром геологии. По этому направлению планируются соруководители: Институт земной коры СО РАН, Институт геохимии СО РАН и университеты, где есть геологические и географические направления – ИГУ и ИРНИТУ. В районе Сахюрты будет центр по археологическим исследованиям. На острове Ольхон, в поселке Узуры, расположенного возле самого глубокого места на Байкале, планируется изучение воды и гидробионтов.

Проект Байкальского геопарка ЮНЕСКО создан благодаря международному сотрудничеству и обмену опытом с Францией, как заверяют учёные, он адаптирован для условий Байкальского региона, нацелен на развитие познавательного и образовательного туризма на Байкале. «Данный проект позволит не только сохранить природные богатства уникального озера, но и устранить следы неблагоприятного антропогенного воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО», - говорится сообщении. Научно-организаторскую функцию готов выполнить Иркутский научный центр СО РАН, это около 30% всей работы.

Опыт создания геопарка «Шабле» во Франции, одного из первых геопарков в Европе, показывает, насколько это трудоёмкий и долговременный процесс. С 2003 года, когда был обозначен парк, до 2007 года длилась организационная часть, а полная реализация проекта закончилась к 2010 году. Территория будущего Байкальского геопарка хорошо и всесторонне изучена, что позволяет надеется на более быструю реализацию проекта.

После полного представления плана по развитию Байкальского геопарка ЮНЕСКО представители Франции отметили, что у них научная часть в геопарках реализована в меньшей степени. Стороны сошлись во мнении, что для реализации подобных проектов очень важные составляющие - активное взаимодействие с общественностью и представителями властей. Реализация подобных экологических проектов положительно сказывается на воспитании нового, социально и экологически ответственного поколения. Иркутские учёные намерены 4-5 мая 2018 года Европейский коллоквиум в городе Эвиан, чтобы набраться опыта.