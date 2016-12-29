Гендиректора завода в Усолье-Сибирском подозревает в неуплате НДФЛ в бюджет

В отношении генерального директора АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей налогового агента. Как сообщает 28 декабря 2016 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, подозреваемый, являясь гендиректором и одним из акционеров АО, в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента. Он не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц, удержанный с доходов, выплаченных в пользу работников предприятия за 2014-2015гг. В результате уклонения от уплаты налогов бюджету РФ причинен ущерб в размере более 21 млн рублей.

Фото из архива "Байкал Инфо".