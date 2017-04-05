Гендиректор компании «Радиан» в Иркутске не доплатил налоги на 6,5 млн рублей

Источник: Байкал Инфо
05/04/2017 - 17:04

В отношении генерального директора группы компаний «Радиан» в Иркутске возбудили уголовное дело из-за невыплаты налогов. Как 5 апреля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, директора подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По версии следствия, подозреваемый, являясь генеральный директором и одним из акционеров ЗАО «Радиан», в личных интересах с января 2013 года по декабрь 2015 года не перечислял налог на доходы физических лиц, удержанного с доходов, выплаченных работникам предприятия, на сумму более 6,5 млн рублей.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Бизнес, Деньги, Происшествия, Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутcкой области, Иркутск
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