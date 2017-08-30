Гендиректор ИНК Марина Седых попала в десятку богатейших женщин России

Генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых заняла девятое место в рейтинге богатейших женщин России, который составил журнал Forbes. По данным рейтинга, опубликованного в конце августа 2017 года, Марина Седых поднялась за год на три пункта, сейчас её состояние составляет 350 млн долларов, что на 190 млн больше, чем годом ранее.

Самой богатой женщиной нашей страны по-прежнему осталась Елена Батурина, жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Она президент компании «Inteco Management» и владеет 1 млрд долларов, что на 100 млн меньше, чем в прошлом году. На втором месте – частный инвестор Елена Рыболовлева, у нее 600 млн долларов. На третьем - председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний С7» Наталья Филева. Она разбогатела за год на 410 млн долларов и скакнула в рейтинге на семь пунктов вверх. Замыкает десятку частный инвестор Ирина Абрамович, бывшая жена олигарха, у неё 300 млн долларов.

Кстати, средний возраст 10 самых богатых женщин России – 55 лет.