Геккончик из Китая появился в зоогалерее Иркутска

Домового геккончика привезли в Иркутскую зоогалерею рабочие, разгружавшие контейнер с плиткой из Китая и нашедшие там \то животное. Об этом «Байкал Инфо» 24 сентября 2017 года сообщила директор зоогалереи Людмила Ивушкина. Геккон ещё детёныш, весом он около двух граммов, размером – 2 см.

Взрослые особи достигают размера от 7 до 15 см. Обладают изящным телосложением и довольно большой по отношению к другим частям тела головой. Гекконы способны менять цвет кожи, как хамелеоны. Иногда на теле прослеживается сложный рисунок, состоящий из полос разного размера и форм. Очень необычны от своих собратьев, они легко и непринужденно передвигаются не только по горизонтали, но и совершенно вертикальным и гладким поверхностям, а также по потолку. В природе питаются комарами, пауками, личинками насекомых

«Постоянно содержать геккончика будет проблематично из-за его малых форм, т.к. зоогалерея ориентирована на более крупных животных, - рассказала Людмила Ивушкина, - Мы сейчас ищем любителя микрозверей, который мог бы его взять себе». В зоогалерею не впервые попадают экзотические животные из Китая, приносили уже богомолов, ящериц и лягушек разных разновидностей.