Гастроли драматического театра им. Н.А. Бестужева из Бурятии пройдут в Иркутске

Гастроли Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева, посвящённые 80-летию Иркутской области, пройдут на сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова с 15 по 19 октября 2017 года. Приезд коллектива из Улан-Удэ состоится в рамках обменных гастролей, которые стали традицией для театров из соседних регионов, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Артисты представят пять спектаклей. Два из них поставлены новым художественным руководителем театра Сергеем Левицким. Это драма «Фронтовичка» по пьесе Анны Батуриной, посвященная 70-летию Великой Победы, и документальный спектакль Dejavu о жертвах политических репрессий. С разницей в год обе постановки вошли Long List Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», как самые заметные в сезоне. Сергей Левицкий, по мнению многих экспертов, существенно преобразил Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева, вывел его на новый уровень, соответствующий современным театральным тенденциям.



В гастрольной программе театра из Бурятии заявлены также английская комедия по пьесе Рэя Куни «Он, она, окно, покойник» режиссера Евгения Зайды, «На дне» Максима Горького в постановке Андрея Штейнера и музыкальная скоморошина для всей семьи «Про Настю и Сеню» режиссера Ольги Румянцевой.



Впервые этот театр посетил со своими спектаклями Иркутскую область ровно 60 лет назад – в 1957 году.



Гастроли являются обменными. Артисты академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова дадут спектакли в Улан-Удэ. С 24 по 28 октября они покажут «Поминальную молитву» Г. Горина, «Ромео и Джульетту» У. Шекспира, «Тартюф» Ж.-Б. Мольера, «Квартет для двоих» А. Крыма и «Женитьбу» Н. Гоголя.