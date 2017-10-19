Фотовыставка «Вокруг снежного барса» открывается в Иркутске

Выставка фотографий «Вокруг снежного барса» откроется 23 октября 2017 года в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея. Она приурочена к международному Дню снежного барса, сообщает музей. На выставке можно будет увидеть редкие снимки этого красивейшего животного, сделанные сотрудниками регионального общественного фонда изучения, сохранения снежного барса (ирбиса) и редких видов горной фауны. А также фотографии типичных мест его обитания, природы, животных и команды ученых, наблюдающих за ним.

Фонд был создан в 2015 году. Однако еще в 1980-е годы сотрудники факультета охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института начали исследование по изучению горной фауны Восточного Саяна. Тогда же были найдены первые следы снежного барса в Окинском и Тункинском районах Бурятии. В 1995 году был обнаружен скелет снежного барса, который и послужил полным доказательством его существования в Восточном Саяне. С тех пор следы жизнедеятельности животного фиксировались все чаще. С 2011 года группа ученых – уже в штате центра по охране и изучению снежного барса – продолжила свои исследования по протоколу СЛИМ, выставляя камеры слежения. В 2012 году снежный барс был впервые заснят в Восточном Саяне. С тех пор ирбис стал регулярно фиксироваться камерами слежения в Тункинских гольцах и реже в Мунку-Сардык. В 2015 году Центр по охране и изучению снежного барса был преобразован в «Фонд изучения, сохранения снежного барса (ирбиса) и редких видов горной фауны».

В 2013 году в Бишкеке (Киргизия) состоялся Всемирный форум по сохранению этого животного. В ней участвовали все 12 стран, на территории которых он обитает. Тогда же была принята декларация по его сохранению.

Справка. Снежный барс - крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Отличается тонким, длинным, гибким телом, относительно короткими лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом. Окраска меха светлая дымчато-серая с кольцеобразными и сплошными тёмными пятнами. Обитает в горах на высоте до 5 тыс. метров над уровнем моря. Во всем мире специалисты насчитывают порядка 7000 – 7500 снежных барсов, из них только 150-200 обитает в России. Из-за столь небольшого количества Международный союз охраны природы присвоил ему статус уязвимого вида.