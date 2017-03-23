Фотоснимки с затонувшего «Титаника» покажут на выставке в Иркутске

Выставка «Титаник. Катастрофа века!» пройдёт в музейной студии областного краеведческого музея в Иркутске (ул. Карла Маркса, 13) с 10:00 30 марта до 23 апреля 2017 года. В экспозиции будет представлено более 40 фотографий – исторические и снимки, сделанные в ходе подводных исследований судна, затонувшего более 100 лет назад. Как сообщает пресс-служба музея, по ним посетители выставки проследят хронологию трагических событий, смогут распутать клубок причудливых судеб, случайностей и совпадений.

Выставка «Титаник. Катастрофа века!» была создана в 2012 году, в год 100-летия со дня одной из самых масштабных морских катастроф начала ХХ века. Она побывала во многих городах России, в т.ч. в Воронеже, Оренбурге, Казани, Самаре, Омске, Новосибирске, Барнауле.

Выставка будет работать без выходных с 10:00 до 18:00 до 23 апреля. Стоимость билета: взрослые – 200 рублей, дошкольники с 5 до 7 лет бесплатно, обучающиеся с 8 до 17 лет и пенсионеры 100 рублей.

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