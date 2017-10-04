Фотоконкурс «Музейная улыбка» проводит среди иркутян краеведческий музей

Источник: Байкал Инфо
04/10/2017 - 16:34

Иркутян приглашают в отдел истории Иркутского областного краеведческого музея, где с 6 по 8 октября 2017 года пройдет акция «Музейная улыбка». Как 4 октября сообщила пресс-служба музея, участникам акции нужно будет сделать фотографию в интерьерах и на фоне здания краеведческого музея, после этого необходимо выложить фотографию в любой социальной сети с двумя хештегами: #ИркутскийКраеведческий и #музейнаяулыбка, а также отметить музей на фото. Авторы самых интересных фото получат призы. Итоги акции подведут 9 октября. Для участников акции фотографирование будет бесплатным.

Метки: Иркутский областной краеведческий музей, Культура, Конкурс, Иркутск
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