Фотоконкурс «Музейная улыбка» проводит среди иркутян краеведческий музей

Иркутян приглашают в отдел истории Иркутского областного краеведческого музея, где с 6 по 8 октября 2017 года пройдет акция «Музейная улыбка». Как 4 октября сообщила пресс-служба музея, участникам акции нужно будет сделать фотографию в интерьерах и на фоне здания краеведческого музея, после этого необходимо выложить фотографию в любой социальной сети с двумя хештегами: #ИркутскийКраеведческий и #музейнаяулыбка, а также отметить музей на фото. Авторы самых интересных фото получат призы. Итоги акции подведут 9 октября. Для участников акции фотографирование будет бесплатным.