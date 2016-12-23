Фонд содействия реформированию ЖКХ просит проверить исполнение программы переселения в Братске

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства направил обращение в генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку соблюдения требований законодательства при реализации программы переселения в Братске и, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования. Об этом 22 декабря 2016 года сообщает управление по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ.

Фонда содействия реформированию ЖКХ сообщает, что в 2013 - 2016 гг. Иркутской области для реализации программы переселения предоставлена финансовая поддержка за счет средств фонда в объёме свыше 6,6 млрд рублей, из них Братску – 2,5 млрд рублей (38% от общего объема средств). По решению Иркутской области средства перечислялись фондом напрямую в бюджет города, что исключило возможные задержки в получении финансовой поддержки.

Мероприятия третьего и четвертого этапов программы переселения в Братске реализуются крайне низкими темпами. До 1 сентября 2017 года в городе необходимо расселить 132,2 тыс. кв. м аварийных жилых помещений, в которых проживают 8,4 тыс. человек, из них расселены только 13,1 тыс. кв. м аварийного жилья, то есть 10% подлежащей расселению аварийной жилой площади, в котором проживали 0,5 тыс. человек.

Фонд неоднократно рекомендовал администрации города принять исчерпывающие меры для исправления ситуации, однако результаты мониторинга свидетельствуют о неэффективности предпринимаемых действий,. Под угрозой срыва находится вся программа переселения, подлежащая завершению в срок до 1 сентября 2017 года, а также выполнение целевых показателей реализации программы переселения, утвержденных распоряжением правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года №1743-р.

Фонд сообщает, что администрация Братска допустила затягивание сроков проведения конкурсных мероприятий, в результате до настоящего времени не заключены муниципальные контракты для расселения 22,5% аварийных жилых помещений в рамках третьего этапа программы переселения. В рамках четвертого этапа заключены контракты для расселения только 29,5% жилых помещений.

На состоявшемся 9 декабря 2016 года заседании оперативного штаба по ликвидации аварийного жилищного фонда Иркутской области с участием заместителя генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Олега Рурина и заместителя председателя правительства региона Руслана Болотова, мэр Братска Сергей Серебренников не присутствовал и каких-либо оценок реализации программы переселения на территории муниципального образования не представил.

Каких-либо документов, связанных с продлением срока реализации программы переселения от администрации города Братска в фонд не поступало.

Согласно положениям 185-ФЗ, ходатайствовать об изменении каких-либо параметров программы переселения в отдельном муниципальном образовании, в том числе и сроков ее реализации, имеют право только органы власти субъекта РФ - в данном случае администрация Иркутской области.