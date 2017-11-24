Фонд «Право на жизнь» продолжает проект по льготной стерилизации домашних животных

Проект «Айболит» по льготной стерилизации домашних животных, который благотворительный фонд «Право на жизнь» реализовал с апреля по октябрь 2017 года на средства грантов, продолжается за счет средств фонда. Об этом 24 ноября сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказала директор фонда Наталья Беспалова, на средства грантов Ангарского городского округа и Иркутской области был куплен автомобиль, который стал передвижной операционной. Он ездил по населённым пунктам по заявкам местных жителей, которые имели возможность провести льготную стерилизацию питомцев. За этот срок автомобиль выезжал более 40 раз.

Но после окончания средств гранта работа продолжилась, потому что услуга оказалась очень востребованной у населения Ангарского городского округа и соседних муниципалитетов. «Врач работает бесплатно, хозяева животных оплачивают только медикаменты, материалы. Если в обычной клинике стерилизация кошки стоит 2,5-3,5 тыс. рублей, то у нас - 1 тыс. рубле, собак соответственно 6-7 и 2 тыс. рублей. Хозяева животных экономят деньги и время, потому что автомобиль приезжает сам», - рассказала Наталья Беспалова. По ее словам, люди уже начинают понимать необходимость стерилизации питомцев, чтобы не пополнять численность бездомных животных. Очередной выезд состоится 24 ноября в Усолье-Сибирское (второй за этот месяц), далее 28 ноября – в поселок Мегет. Запись на льготную стерилизацию фонд ведет по телефону 8-952-612-82-86.

А с января 2018 года фонд начнет реализацию проекта «Всем на свете нужен дом» по ремонту передержки для бродячих животных, строительству кормокухни, оборудование клетками. Средства в размере более 420 тыс. рублей фонд получил, выиграв конкурс грантов для НКО «Губернское собрание общественности». Передержку волонтеры построили три года назад на арендованной территории. Сейчас есть восемь уличных вольеров разной вместимости, вагончик, обогреваемый для выхаживания животных после стерилизации, и теплый вагончик для кошек. На сегодняшний день здесь живут 50 собак и 22 кошки.

Как говорит Наталья Беспалова, вольеры постоянно приходится чинить, поскольку они построены буквально из того, что было, а бродячие собаки их повреждают. Планируется построить 12 сварных вольеров. Вторая часть вагончика для кошек стоит без окон и дверей, без внутренней отделки, помещение планируется разбить на разные зоны, оборудовать клетками, лестницами для передвижения, когтеточками, удобными домиками. Вагончик, используемый для послеоперационной передержки собак с территорий предприятий, садоводств и ТСЖ, пришел в полную негодность. Нужно также организовать строительство кормокухни, сейчас волонтеры привозят отходы из школ, детсадов и доваривают у себя дома, что хлопотно и неудобно.