Финал конкурса «Битва хоров» среди пенсионеров пройдет 8 сентября в Иркутске

Финал конкурса «Битва хоров» среди пенсионеров пройдет 8 сентября 2017 года в 15:00 в культурно-досуговом центре «Орбита» (ул. Советская, д. 39) в Иркутске. Как 5 сентября сообщила пресс-служба общественной организации «Клуб «Губерния»», участие в финале примут 12 команд из Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Иркутского и Ольхонского районов.

«Битва хоров» – это областной конкурс среди творческих коллективов, возраст участников которых – старше 55 лет. Каждый хор должен будет исполнить три песни. Профессиональное жюри оценит не только вокальные данные участников, но и сценическую культуру, выразительность исполнения, артистичность, сценический костюм и др.