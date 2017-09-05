Финал конкурса «Битва хоров» среди пенсионеров пройдет 8 сентября в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
05/09/2017 - 16:41

Финал конкурса «Битва хоров» среди пенсионеров пройдет 8 сентября 2017 года в 15:00 в культурно-досуговом центре «Орбита» (ул. Советская, д. 39) в Иркутске. Как 5 сентября сообщила пресс-служба общественной организации «Клуб «Губерния»», участие в финале примут 12 команд из Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Иркутского и Ольхонского районов.

«Битва хоров» – это областной конкурс среди творческих коллективов, возраст участников которых – старше 55 лет. Каждый хор должен будет исполнить три песни. Профессиональное жюри оценит не только вокальные данные участников, но и сценическую культуру, выразительность исполнения, артистичность, сценический костюм и др.

Метки: Общество, Конкурс, Иркутск
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