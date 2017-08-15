Фильм о мусоре на Байкале снял фотограф из Иркутска

Фотограф из Иркутска Станислав Толстнев снял короткометражный фильм о мусоре на Байкале. Он поделился им на своей странице в социальной сети «Фейсбук». «Пару лет назад у меня возникла идея создать небольшой фильм, посвященный нашей общей проблеме – замусориванию туристами красивых природных мест, в частности Байкала. К счастью, нашелся неравнодушный человек, который согласился выступить в качестве спонсора, – пишет Станислав Толстнев. – Надеюсь, наши труды хоть как-то поспособствуют разрешению проблемы мусора на Байкале. Понятно, что экологическая проблема Байкала намного обширнее, чем мусор от туристов. Но в этом фильме я решил сфокусировать внимание зрителя на том, что может сделать абсолютно каждый: просто убрать за собой. Ведь это так просто!»

Фото из архива "Байкал Инфо".