Фильм «Камчатка - лекарство от ненависти» покажут в Иркутске

Фильм Юлии Мироновой «Камчатка – лекарство от ненависти» покажут на очередном заседании Иркутского киноклуба в 18:30 13 апреля 2017 года в отделе истории областного краеведческого музея. Как сообщает пресс-служба учреждения, посмотреть документальный фильм о военном корреспонденте и писателе Вячеславе Немышеве смогут все желающие. Герой фильма – типичный представитель поколения людей, зацепленного чеченской войной. Побывав на войне 27 раз, он уже не смог адаптироваться к нормальной жизни и «сбежал» на Камчатку. Вячеслав Немышев в течение двух лет снимал свою жизнь на видеокамеру, надеясь найти ответ на вопрос, как избавиться от кошмаров войны.

Фильм «Камчатка – лекарство от ненависти» - победитель XXVII международного фестиваля документальных фильмов в Амстердаме IDFA в номинации «Лучший среднеметражный фильм» 2014 года.

Фото с сайта.