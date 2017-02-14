Фильм «Холокост – клей для обоев?» покажут в Иркутске

Документальный фильм Мумина Шакирова «Холокост - клей для обоев?» покажут 16 февраля 2017 года на заседании Иркутского киноклуба в отделе истории областного краеведческого музея по адресу в Иркутске: ул. Карла Маркса, 2. как сообщает пресс-служба музея, начало показа в 18:30, вход свободный.

Фильм «Холокост - клей для обоев?» участвовал в конкурсе документального кино 35-го Московского международного кинофестиваля, во множестве других мировых киносмотров и вызвал широкий общественный резонанс.

В фильме рассказывается о том, как московские студентки - сестры-близнецы Ксения и Евгения Каратыгины пришли на телевидение в программу «Безумно красивые», в викторине им предстояло ответить на вопрос: «Что такое Холокост?». Ксения и Евгения дали короткий ответ: «Клей для обоев». Ролик с фрагментом телепрограммы собрал огромную аудиторию в Интернете, его героиням поступали личные оскорбления, язвительные насмешки шли в адрес их школьных учителей. Девушек обвинили в невежестве и бессердечии. Тогда у журналиста и кинорежиссера Мумина Шакирова возникла идея организовать для сестер экскурсию в музей Освенцима.

Изображение с сайта.