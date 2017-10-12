Фильм эстонца «Хрупкий мир» победил на фестивале «Человек и Природа» в Иркутске

В Иркутске определили победителей Байкальского международного фестиваля документальных и научно-популярных фильмов им. В. Г. Распутина «Человек и Природа». Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба Иркутского областного кинофонда, гран-при получил фильм эстонского режиссёра Антса Таммика «Хрупкий мир» о противостоянии природы и искусственно созданного человеком мира. Приз «Лучший документальный фильм» жюри фестиваля вручили картине «Завтра море» (режиссер Катерина Суворова, Казахстан, Германия, 2016), а приз «За лучший научно-популярный фильм» – ленте «Озеро Восток. Хребет безумия» (режиссер Екатерина Еременко, Россия, 2017).

Третий год на фестивале существует программа полнокупольного кино. В этом году в конкурсной программе участвовала три фильма, победу жюри присудило картине «Байкал. Зимний дух» (режиссеры Майкл Оуэн, Георгий Молодцов, США – Россия, 2017). При этом специальный приз от министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области получила другая полнокупольная лента – «Минин», снятая иркутским режиссёром Максимом Савченко. Также картина получила приз министерства культуры и архивов Иркутской области. Приз «Байкал» им. В. Г. Распутина за остроту поставленной экологической проблемы в этом году вручили фильму «Рожденные свободными» (режиссер Гаянэ Петросян, Россия – Великобритания, 2014).

Зрители большинство голосов отдали за картину «Озеро Восток. Хребет безумия» Екатерины Ерёменко. В этом году голосование проходило в новом формате: голос за наиболее понравившийся фильм можно было отдать по телефону. Результаты стали известны непосредственно перед церемонией награждения.

Фестиваль, по предварительным подсчетам, за пять дней посетили около 9 тыс. зрителей, состоялось 68 кинопоказов в кинотеатрах «Дом кино» и «Звездный», в Иркутском планетарии, кофейне «Кастро» и Иркутской областной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. Также прошли спецпоказы фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Имя славное и почтенное», созданного Иркутским областным кинофондом, и блока документальных фильмов о Валентине Распутине в честь 80-летия писателя.

В рамках киношколы на фестивале прошло три мастер-класса: «Другой способ взглянуть на науку в полнокупольном кино» Энрике Фонте, «Создание кино в регионе: пермская модель» Павла Печёнкина и «Поиск новых форматов в научно-популярном кино» Екатерины Еременко.

Уже традиционным на кинофестивале стал III Байкальский питчинг: лучшие кинопроекты представили участники Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Победители получили денежные призы на запуск своих проектов на общую сумму 120 000 рублей от Иркутского областного кинофонда (при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области).

Кроме того, в Доме кино открылась фотовыставка проекта «Редкий экземпляр», созданного к 100-летию заповедной системы России. В дни кинофестиваля прошла ярмарка Школы экологического предпринимательства (ШЭПР), где посетители могли приобрести авторскую керамику и экосувениры с Байкала, а также для зрителей проводилась дегустация травяного чая, варенья и шоколада ручной работы. На традиционном экозавтраке гости кинофестиваля научились готовить борщ и блины.

Фото с сайта кинофестиваля.