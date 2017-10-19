Филиал поликлиники в микрорайоне Союз в Иркутске останется в том же помещении

С собственником помещения, в котором располагается филиал поликлиники №17 в микрорайоне Союз в Иркутске, удалось договориться о продлении договора аренды с последующим выкупом с собственность Иркутской области. Как сообщил 19 октября 2017 года председатель комитета по здравоохранения и социальной защите Законодательного собрания Андрей Лабыгин, цену недвижимости определит независимый оценщик. Пока представитель собственника предложил выкупить помещение за 15 млн рублей.

Накануне вопрос был рассмотрен на заседании комитета ЗС. «Считаем, что министерству здравоохранения необходимо более качественно подходить к заключению договоров аренды», - подытожил депутат.

Напомним, в начале октября стало известно, что собственник помещения намерен расторгнуть договор аренды. За два дня под коллективным обращением жителей микрорайона Союз в Иркутске о сохранении филиала поликлиники подписались более 400 местных жителей. В обращении говорится, что филиал в большом новом микрорайоне был открыт в январе 2016 года, там размещён кабинет врача общей практики, процедурный, кабинет для узких специалистов. Для жителей Союза филиал стал очень значимым, так как здесь живёт много семей с маленькими детьми, многодетных семей.