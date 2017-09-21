Фестиваля журналистов «Байкальская пресса» открыл губернатор Иркутской области

Губернатор Сергей Левченко открыл фестиваль журналистов «Байкальская пресса» в Иркутске. Как 21 сентября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, для участия в мероприятии прибыло более 300 сотрудников средств массовой информации со всей Иркутской области. Это журналисты региональных и районных средств массовой информации, главные редакторы и руководители СМИ, сотрудники пресс-служб, студенты профильных факультетов иркутских вузов. В течение двух дней для них будут идти мастер-классы, лекции и тренинги, которые проведут эксперты, медиа- и PR-специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Среди ведущих мастер-классов Маргарита Митрофанова (радио «Маяк»), Виталий Лейбин («Русский репортер»), Тимур Асланов (ИД «Имидж-медиа»), Александр Амзин (МГУ), Дмитрий Алешковский (социальный интернет-портал «Такие дела») и другие. Также пройдут встречи с иркутскими журналистами, которые сейчас живут и работают в других городах – это Елена Миненкова (Германия, русскоязычный европейский телеканал RTVD) и Анастасия Дагаева (Москва, Forbs Russia).

«Фестиваль – это возможность для журналистов пообщаться на профессиональные темы, чему-то научиться, рассказать о своих заслугах и достижениях. Люди узнают новости от вас, считаются с тем, что вы говорите. У вас есть очень большая возможность для творчества, креатива и в то же самое время очень большая ответственность. Каждому, кто берет в руки перо важно говорить себе: я говорю правду, я выражаю свою точку зрения, я хочу, чтобы люди с этой точки зрения познакомились с материалом. Такой человек становится ценностью любой редакции. Я хочу пожелать, чтобы не зависимо от того, в какой редакции вы работаете, вы были именно такими журналистами, к которым прислушиваются, с которыми считаются, мнение которых важно», – сказал губернатор Сергей Левченко.

Ежегодный фестиваль журналистского мастерства «Байкальская пресса» проводится в Иркутской области с 2000 года. Учредителем фестиваля является правительство Иркутской области. Завершающим событием фестиваля станет награждение победителей областного конкурса «Журналист года» и вручением высшей награды – «Золотого пера».

Фото с сайта правительства Иркутской области.