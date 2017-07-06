Фестиваль-шествие «Цветочная фантазия» пройдёт в Саянске в День города

Фестиваль-шествие «Цветочная фантазия» пройдёт в Саянске 12 августа 2017 года. Он посвящён празднованию Дня города и года экологии в России. Как 6 июля сообщила «Байкал Инфо» заместитель начальника управления культуры администрации Саянска Ирина Корелина, администрация города ожидает увидеть на шествии более 3 тыс. человек. Им предлагают ярко одеться, чтобы создать праздничную атмосферу. Колонны сформируются у сквера Первостроителей и пройдут до городской торговой площади.

Мероприятие подобного рода на праздновании Дня города в Саянске пройдёт уже в третий раз. Ранее прошли фестивали воздушных шаров и «Саянск – город профессионалов».

Желающим принять участие в «Цветочной фантазии», среди которых могут быть отдельные горожане и целые предприятия, необходимо подать заявки в администрацию Саянска до 7 августа. Фестиваль проводится по следующим номинациям: «самое яркое участие», «самое креативное участие», «самая интересная композиция «Цветочная фантазия»». Победителей выберут в нескольких группах: крупные предприятия и учреждения города, средние предприятия и учреждения города, малые предприятия и учреждения, индивидуальное участие. Их наградят дипломами и призами.

Фото из архива "Байкал Инфо".