Фестиваль духовной музыки «Рождественская звезда» пройдёт в Братске

Фестиваль-конкурс духовной музыки «Рождественская звезда» откроется в Братске 27 января 2017 года. Как сообщает пресс-служба администрации города, в XVIII региональном фестивале примут участие 45 исполнителей из Братска, Усть-Илимска, Железногорска, Усть-Илимского, Нижнеилимского, Братского и Тайшетского районов.

Конкурсные прослушивания пройдут по трём номинациям: народное пение (ансамбли, хоры), академическое пение (ансамбли, хоры) и солисты. В фестивале примут участие 10 солистов. В номинации «народное пение» заявлено 19 коллективов (5 хоров и 14 ансамблей), в номинации «академическое пение» – 16 коллективов (9 хоров и 7 ансамблей).

На фестивале для руководителей коллективов, исполняющих духовную музыку, пройдут мастер-классы по стилистическим особенностям исполнения духовной музыки в хоровом классе и концертно-постановочной работе по сценическому воплощению фольклора.

Фестиваль, который проводится по благословению епископа Братского и Усть-Илимского Максимилиана, откроется 27 января в 10:00 в большом зале дворца искусств. Гала-концерт начнётся в 12:00 29 января.

Справка. Ежегодный региональный фестиваль духовной музыки в Братске впервые состоялся в 1999 году.

Изображение с сайта администрации Братска.