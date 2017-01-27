Феминистки и анархисты Иркутска протестуют против отмены наказания за побои в семье

На акцию протеста против декриминализации семейного насилия выйдут феминистки и анархисты Иркутска 28 января 2017 года. Пикет «Иногда дом самое опасное место» начнётся 15:00 в 130-ом квартале около скульптуры бабра. Протестующие выйдут с плакатами. Как сообщила «Байкал Инфо» инициатор и организатор Дарина Захарова, поддержать акцию могут все желающие.

Пикет пройдёт при поддержке общественного движения Иркутска «Женская солидарность», отстаивающего права женщин и объединения иркутских анархистов «ДИАна». Изначально инициатива исходила от женщин, но получила понимание и среди мужчин. К тому же интересы преследуются не только женские – дети и пенсионеры тоже часто являются жертвами домашнего насилия, отметила Дарина Захарова. Группа события «Вконтакте» – https://vk.com/stop_violence38.

Напомним, 11 января 2017 года Госдума в первом чтении приняла законопроект об упразднении уголовных наказаний за побои членов семьи. Если закон примут, нанесение побоев «близким лицам» будет рассматриваться как административное нарушение с наказанием в виде штрафа или ареста на 15 суток. Правозащитницы отдельных регионов России проводят протестные пикеты, требуя оставить домашнее насилие в поле уголовного права, чтобы защитить женщин, детей и пенсионеров которые ему подверглись.