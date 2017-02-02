Федеральные СМИ сожгли Байкал в Интернете

Федеральные СМИ весьма неоднозначно истолковали видео, на котором демонстрируется, как поджигают газовый пузырь, скопившийся на поверхности льда Байкала. Видео снял главный редактор газеты «Копейка» (Иркутская область) Борис Слепнев на Истоминском соре в Бурятии, оно было выложено на сайте ИА «Байкал Инфо» и на странице автора в Фейсбуке. Видео мгновенно разошлось в Интернете, однако многие федеральные коллеги иркутских журналистов начали фантазировать вопреки здравому смыслу и в заголовках дошли до абсурда.

На видео ясно видно, как местный житель прокалывает воздушный пузырь на поверхности льда Байкала железной пикой, потом подносит спичку, аккуратно вынимает пику, и вырвавшийся метан загорается в воздухе надо льдом факелом высотой около метра. А вот как истолковали это явление, о котором известно учёным с XIX века, не иркутские СМИ. Заголовки потрясают: «Столб огня вырвался из-подо льда Байкала» (портал «Южный Федеральный»), «Россиянин поджег озеро Байкал» (Znaj.ua), «Вырывающийся огонь из-под льда Байкала сняли на видео» (ПолитЭксперт), «На Байкале сняли на видео столбы подводного огня» («Российская газета»), «Мощный подледный пожар на Байкале попал на видео» (EG.RU), «Редчайшее видео горчщей воды Байкала ошеломило смотрящих» (Piter.tv), «Огромный подледный пожар на озере Байкал попал на видео» («Актуальные новости»), «Жители Иркутска сняли на видео подледный пожар на озере Байка» (РЕН ТВ).

Почему-то журналисты этих и ряда других СМИ, невзирая на базовые знания по физике и химии, полученные каждым в средней школе, решили, что на Байкале может быть пожар подо льдом и что может гореть вода. Очевидно, что погоня за громким заголовком затмила эти знания.