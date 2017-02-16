Федерация выделила на 73 млн рублей больше на развитие сел Иркутской области

В Иркутской области 258 домов будет построено в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2017 году. Как 16 февраля сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова, на улучшение жилищных условий предусмотрено 255 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 132 млн рублей.

Министр отметил, что Иркутской области на 2017 год из федерального бюджета предусмотрено 328 млн рублей на реализацию всех мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских территорий», что на 73 млн больше, чем в прошлом. Из областного бюджета на эти цели планируется направить 1 млрд 98 млн рублей.

На создание объектов инфраструктуры будет направлено 914 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 139 млн рублей. Средства будут направлены на строительство школ в поселках Усть-Уда Усть-Удинского района, Новочунка Чунского района и Тутура Жигаловского района, 24 фельдшерско-акушерских пункта в Аларском, Бодайбинском, Заларинском, Зиминском, Катангском, Тулунском, Тайшетском, Усть-Удинском, Чунском и Черемховском районах, 28 плоскостных спортивных сооружений в Братском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Усольском, Киренском, Куйтунском, Нижнеилимском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Усольском и Усть-Удинском районах. Также средства предусмотрены на прокладку 17 километров водоводов в Аларском, Иркутском, Заларинском и Чунском районах, газопровода в Жигаловском районе, реализацию проектов комплексного обустройства под компактную жилищную застройку.

На поддержку местных инициатив в виде грантов будет направлено 12 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 4 млн рублей. Кроме того, около 303 млн рублей из областного бюджета пойдут на строительство автомобильных дорог общего пользования в сельской местности деревнях Харагун, Мутинова и Нашата Боханского района. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 53 млн рублей.

«Реализация программы направлена на создание системы обеспечения жильем граждан, проживающих и желающих проживать в сельской местности, строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры и реализацию общественно значимых проектов», – подчеркнул Илья Сумароков.

Объем денег федерального бюджета, предоставленного Иркутской области в 2017 году на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», является максимальным в Сибирском федеральном округе. В 2017 году в рейтинге субъектов Сибири по объему средств федерального бюджета, направленных на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов Иркутская область делит первое место с Красноярским краем.

Фото с сайта правительства Иркутской области.