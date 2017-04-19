Ежегодный резерв древесины для погорельцев создадут в Иркутской области

Порядок заготовки древесины для населения упростили в Иркутской области, внеся поправки в закон «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд» приняли депутаты на сессии Законодательного собрания 19 апреля 2017 года. В частности, в регионе будут ежегодно выделять резервный объем древесины для обеспечения в первоочередном порядке граждан, чье имущество пострадало от пожара или других стихийных бедствий.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова попросила уточнить, что должны делать люди, чтобы получить древесину для собственных нужд. Вице-спикер ЗС, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельскому хозяйству Кузьма Алдаров пояснил, что с заявлением им следует обратиться в территориальные отделы министерства лесного комплекса Иркутской области в своих районах. В течение 30 дней заявление должны рассмотреть и ответить, в каком лесничестве гражданин сможет заготавливать древесину.

По словам депутата, в случае отказа в предоставлении древесины в текущем году заявление гражданина включат в специальный реестр, чтобы рассмотреть в следующем году. Таким образом, исключена необходимость ежегодного обращения в лесничества с новыми заявлениями. Парламентарий пояснил, что очередь поможет сформировать план по выдаче леса на следующий год с максимальным учётом потребностей населения.

Депутат Владимир Новожилов спросил, кто будет контролировать вырубку древесины для собственных нужд. Кузьма Алдаров заметил, что полномочия лесного надзора распространяются только на земли лесного фонда. По его словам, на основе соглашений, заключённых с гражданами, министерство лесного комплекса сможет проверять целевое использование заготовленной древесины.

Ирина Синцова обратила внимание на то, что среди желающих получить древесину на собственные нужды есть пожилые люди, которые не могут самостоятельно заготовить лес. Она поинтересовалась, как быть им. Депутат Геннадий Истомин напомнил, что с начала года утверждается план по выделению гражданам участков, где они могут заготовить положенные им 125 кубометров на собственные нужды. По его словам, 98-99% из этих граждан не могут сами выехать в лес для заготовки – у них нет техники. «Они вынуждены обращаться к лесозаготовителям чёрным, белым, красным, чтобы каким-то образом заготовить древесину", - рассказал парламентарий. Геннадий Истомин предложил рассмотреть вариант создания на федеральном или региональном уровне правового акта, согласно которому люди могли бы обращаться за помощью в этом случае в лесхозы, которые имеют планы по заготовке древесины и пилорамы.

Депутат также напомнил о проблеме, когда люди, пережившие пожар, не могут получить лес для строительства, т.к. все лимиты распределяются до марта. Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда пояснил, что принятый законопроект предусматривает создание резерва по древесине для граждан, жильё которых пострадала в результате несчастных случаев. Он также поддержал инициативу по лесхозам, министерство планирует разработать соответствующие дополнения к областному закону. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин предложил восстановить практику по госзаказам для лесхозов на товаров народного потребления – штакетника, бруса, дров и т.д.