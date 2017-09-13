Ежегодные конные соревнования на призы губернатора Иркутской области пройдут 23 сентября 2017 года на базе конно-спортивного комплекса «Черемушки» Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соревнования проводятся среди владельцев лошадей рысистых пород возрастом от двух до трех лет, от трех до четырех лет, от четырех лет и старше, лошадей верховых пород возрастом от двух до трех лет, рожденных на территории Иркутской области. Также в соревнованиях примут участие лошади верховых пород возрастом от трех до четырех лет, от четырех лет и старше.

В ходе соревнований лошади участников соревнований должны преодолеть дистанции за наименьший отрезок времени, не допустив нарушений: для лошадей рысистых пород возрастом от двух до трех лет, от трех до четырех лет и верховых пород от двух до трех лет, рожденных на территории Иркутской области, - 1600 м. Для лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет и старше и верховых пород возрастом от четырех лет и старше дистанция - 2400 м, для лошадей верховых пород возрастом от трех до четырех лет - 2000 м. Дополнительно будут проводиться заезды иноходцев без учета возраста на дистанцию 2400 м и лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет и старше на дистанцию 1600 м.

«Конный спорт с каждым годом набирает свою популярность, это хорошая площадка для демонстрации новых достижений в коневодстве, обмена опытом. Мы приглашаем всех желающих посетить это мероприятие», – отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Конные соревнования на призы губернатора Иркутской области пройдут по адресу: Иркутский район, село Черемушки, улица Ипподромная, 20. Начало мероприятия в 12.30.