Ежегодно выделять резерв древесины для погорельцев предлагают в Иркутской области

Изменения в закон Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд», которые упрощают процедуру получения древесины, рекомендовали принять во втором и окончательном чтении члены комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания региона 12 апреля 2017 года. Как сообщает пресс-служба ЗС, депутаты предложили ко второму чтению несколько поправок, одна из которых предлагает ежегодно выделят резервный объем древесины для обеспечения в первоочередном порядке граждан, чье имущество пострадало от пожара или других стихийных бедствий.

Предлагаемые изменения в законопроект исключают ситуацию ежегодного отказа в заключении договоров купли-продажи леса для строительства и ремонта жилья, а также других целей из-за отсутствия в лесничестве утвержденных объемов леса, планируемых для заготовки на текущий год. В такой ситуации предлагается заключать договор с гражданами с соблюдением принципа очередности на следующий год. Очередь будет «сквозной», больше не потребуется каждый год подавать заявление заново. Законопроект также устанавливает право на первоочередное включение в реестр и заключение договора купли-продажи леса для собственных нужд для граждан, чье жилье пострадало от пожара или иного стихийного бедствия. Председатель комитета Кузьма Алдаров, его заместитель Роман Габов и депутат Владислав Буханов также предложили поправки в законопроект, которые уточняют формулировки, общие положения и сроки заключения договоров купли-продажи леса. Владислав Буханов предложил при формировании нормативных актов к закону установить обязанность создания и хранения резервных копий реестра.

Во втором чтении также рекомендовано принять изменения в областной закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», которые предлагают распространить действие закона не только на муниципальные районы, но и на сельские населенные пункты городских округов. В основном, это изменение касается жителей Ангарского городского округа, который в 2014 году включил в себя Мегетское, Одинское и Савватеевское муниципальные образования. Законопроект внесен на рассмотрение парламентариев по инициативе депутата Дмитрия Ершова.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.