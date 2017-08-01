Евгений Ерахтин назначен старшим тренером «Байкал – Энергии»

Источник: Байкал Инфо
01/08/2017 - 16:19

Старшим тренером иркутской команды по хоккею с мячом «Байкал – Энергия» назначен Евгений Ерахтин, который несколько месяцев назад покинул пост главного тренера ХК после скандального матча иркутян с соперниками из архангельского «Водника», когда все забитые в ворота мячи оказались автоголами. Как 1 августа 2017 года рассказал «Байкал Инфо» пресс-атташе хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Борис Фоминых, контракт был заключен в июле. Он добавил, что с Евгения Ерахтина снята спортивная дисквалификация на 2,5 года, которую он получил в конце февраля. Напомним, сейчас главным тренером ХК «Байкал – Энергия» является Андрей Пашкин.

Напомним, матч второго этапа суперлиги чемпионата России по хоккею с мячом между командами «Байкал-Энергия» и «Водник» 26 февраля 2017 года завершился со счётом 11:9 в пользу иркутян, все забитые мячи в игре являлись автоголами - команда из Архангельска забила в свои ворота 11 мячей, команда из Иркутска – 9.

Фото А. Семакина.

Метки: Ерахтин Евгений, Хоккейный клуб «Байкал-Энергия», Отставки и назначения, Спорт, Хоккей с мячом, Иркутск
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