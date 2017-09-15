Эталон воды Байкала создадут в Иркутской области

Разработкой критериев, позволяющих наиболее достоверно идентифицировать эталонный состав байкальской воды, добываемой с глубины более 400 м, займутся в Иркутской области. Такое соглашение 14 сентября 2017 года на Международном Байкальском форуме подписали Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области, Лимнологический институт СО РАН и Ассоциация производителей байкальской воды о создании эталона воды Байкала.

«Остро стоит проблема фальсификации продукции байкальской воды. В любой торговой точке можно увидеть воду, на которой стоит маркировка «Вода Байкала» или «Байкальская вода», таких примеров множество. Но, как показывает практика, в большинстве случаев это фальсификат, вода произведена далеко за пределами Байкальского региона, - отмечает директор Иркутского ЦСМ Росстандарта Евгений Курбатов. – Работа в рамках соглашения не только поможет защитить честного производителя, но и зафиксировать в виде государственного стандартного образца тот состав байкальской воды, который мы имеем на данный момент, сохранить его для будущих поколений».

«Лимнологический институт СО РАН обладает огромным научным и исследовательским потенциалом, - сказал директор института Андрей Федотов. – Мы обладаем огромной базой по исследованиям Байкала в различные сезоны и на разных его глубинах. Будут описаны и зарегистрированы параметры, которыми будет определяться, что выпускаемая продукция под наименованием «Вода Байкала» именно то, что заявляет производитель».