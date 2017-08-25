Естественная убыль населения началась в Иркутской области

В течение нескольких лет в Иркутской области фиксировался естественный прирост населения. Однако в 2017 году вновь отмечается убыль: за последние полгода зарегистрировано 15825 новорожденных и 15933 человека ушли в мир иной. Отрицательное сальдо этих процессов – 108 человек (в январе-июне прошлого года – прирост 1168 человек). Об этом 25 августа сообщает Иркустстат.

Число смертей за это время сократилось на 3%, а количество появившихся на свет младенцев – на 10%. Показатель рождаемости, с 2009 года превышавший отметку в 15 человек на 1000 населения, в минувшем году опустился до 14,8, а теперь составляет 13,2. Родителями становится относительно немногочисленное поколение родившихся в 90-х годах.

При снижении общего показателя смертности до 13,3 на 1000 жителей (против 13,7 за январь-июнь прошлого года) уровень смертности от новообразований увеличился на 5%.

За полугодие численность наших земляков сократилась на 2,2 тыс. человек. Главная причина потерь – миграционная убыль за счет оттока населения в другие регионы России. Количество уехавших из Приангарья больше числа прибывших сюда на постоянное жительство на 2141 человека.

Практически прекратилась подпитка из стран СНГ: в прошлом году за это время миграционный прирост из бывших союзных республик составлял 352 человека, теперь – 46. Со многими из этих государств складывается отрицательный итог миграции. Приток из Казахстана и Таджикистана (за минусом уехавших в том направлении), хоть и вырос в сравнении с январем-июнем 2016г. в 8 раз, остается небольшим (соответственно 58 и 33 человека). Беларусь, как и годом ранее, добавила нам 4 человека. А прибыль за счет Украины, оставаясь максимальной в СНГ, заметно снизилась – 113 человек, вместо прежних 416.