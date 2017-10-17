Ещё один шанс остался у иркутян на попадание в финал шоу «Дети на льду»

Ещё один шанс выйти в финал всероссийского телевизионного шоу «Дети на льду. Звезды» появился у двух представителей Иркутской области, которые ранее выбыли из этой борьбы, это Анастасия Каменяр и Севастьян Антонюк . Как сообщает 17 октября 2017 года пресс-служба Ростелекома, в этом им может помочь зрительское смс-голосование, которое дополнительно пройдёт 18 октября. В этот день вновь активируют уникальные коды всех 30 выбывших участников. Один мальчик и одна девочка, которые наберут наибольшее количество голосов, вновь выйдут на лед и будут бороться за победу.

Всего в финал шоу выходят 14 юных фигуристов, из них 12 участников уже определены звездным жюри ледового шоу: Татьяной Тарасовой, Ильей Авербухом и Галиной Голубковой. Еще двое ребят войдут в состав финалистов по решению зрителей.

В составе финалистов пока один сибиряк – Георгий Трубкин из Красноярска, его выбрало жюри. Благодаря зрительскому голосованию список представителей Сибири может стать больше. Среди уже выбывших из конкурса спортсменов девять ребят –воспитанники спортивных школ Читы, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Омска. Кто из них вновь станет участником ледового шоу, будет зависеть от активности жителей Сибири во время дополнительного дня смс-голосования. Напомним, сейчас лидерами голосования по смс-сообщениям, которое проходило после каждого выступления спортсменов в своих группах, у девочек является Полина Шадрина ( Чита), которая набрала 1871 зрительский голос. У мальчиков наибольшие шансы перед дополнительным днем голосования у Севастьяна.

Болельщики 18 октября могут спасти любого юного фигуриста, который не прошел в финал шоу напрямую, и помочь ему продолжить борьбу за победу. Для этого нужно проголосовать за представителя сибирского региона, отправив смс-сообщение с уникальным кодом участника. Для этого необходимо зайти на страницу голосование, узнать номера участников и отправить смс-сообщение в пользу кого-то из них на номер 3242 (для держателей SIM-карт Ростелекома – на номер 2017)

Уникальные коды сибирских участников ТВ шоу «Дети на льду. Звезды» доступны на ice.rt.ru.

У абонентов Ростелекома – участников программы «Бонус», есть дополнительное преимущество при голосовании за участников проекта: кроме смс-сообщений они смогут проголосовать бонусами программы лояльности. Один голос равен 600 бонусам, т.е. проголосовать сможет даже новый участник программы (500 приветственных бонусов + 100 бонусов за заполнение анкеты).

Участвуйте в благотворительном зрительском голосовании: средства от смс-голосования поступят в благотворительный фонд «Линия жизни», это позволит помочь сразу двум детям – фигуристу и больному ребенку.

Социальный благотворительный проект - всероссийский конкурс «Дети на льду. Звезды» стартовал 1 сентября. 42 участника в возрасте 8-9 лет были разделены на шесть групп, в каждой из них жюри определило по два финалиста. Организаторы Ростелеком и федерация фигурного катания России проводят ТВ-шоу «Дети на Льду. Звезды» второй год подряд. Съемки выступлений 14 финалистов ледового шоу в Москве начнутся 22 октября после определения итогов зрительского голосования.