Ещё на год продлят льготу по налогу на имущество для городов и районов Иркутской области

Ещё на один год планируют продлить льготу по налогу на имущество организаций для администраций городов и районов Иркутской области. Об этом 29 сентября 2017 года сообщила председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Наталья Дикусарова на заседании совета с муниципальными думами. По её словам, строятся новые социальные объекты, например, школы или физкультурно-оздоровительные комплексы, следовательно, муниципалитеты понесут дополнительные расходы, если им придется выплачивать за них налоги. В 2016 году расходы для муниципалитетов по налогу на имущество оценивались в 500 млн рублей, на 2018 год – в 600 млн рублей.

Законопроект о продлении до 1 января 2019 года льготы по налогу на имущество для муниципальной собственности планируют внести на рассмотрение ЗС в октябре. Инициаторами выступили депутаты Сергей Брилка, Наталья Дикусарова и Анатолий Дубас.

С учреждений, которые находятся в областной собственности, льготу по налогу на имущество сняли ещё в 2016 году. Начальник управления сводного бюджетного планирования министерства финансов Иркутской области Андрей Батюнин рассказал, как это повлияло на доходную часть бюджета. «В бюджет дополнительно поступило 664 млн рублей, из них 449 млн рублей – от учреждений здравоохранения, которые финансируются, в том числе, из Фонда обязательного медицинского страхования. Дополнительные средства мы использовали для обеспечения сбалансированности местных бюджетов», – пояснил Андрей Батюнин.

Напомним, планировалось, что льготы по налогу на имущество будут сняты со всех областных и муниципальных учреждений с 1 января 2017 года. За три квартала это принесло бы в региональную казну дополнительно более 400 млн рублей. Ранее сообщалось, что кажущаяся незначительность дополнительной налоговой нагрузки в целом для местных бюджетов (всего 2,1% от их нецелевых доходов) для отдельных территорий может оказаться весьма обременительной. Например, Эхирит-Булагатский район потерял бы более 11% доходов, использовать которые местные власти могут по своему усмотрению.