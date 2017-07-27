Ещё активнее влиться в проект «Городская среда» призвали жителей Иркутской области

По проекту «Городская среда» от жителей Иркутской области через сайт «Единой России» уже поступило 1981 обращение. Об этом 27 июля 2017 года сообщила заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Ирина Синцова. Она подчеркнула, что реализация проекта невозможна без участия жителей городов, поскольку идеи благоустройства как дворов, так и общественных пространств идут именно от них. Кроме того, предполагается обязательное физическое участие людей, к примеру, они могут провести субботник около дома.

Секретарь ИРО ЕР Сергей Брилка рассказал, что в Усолье-Сибирском был случай, когда власти хотели решить всё сами и без участия населения, но их остановила партия. «Можно, конечно, закатать в асфальт дорожки, посадить три сосенки, две берёзки и считают, что это всё. А может, людям не это надо?» - сказал С. Брилка. По его выражению, редко в чиновнике «душа присутствует».

Сейчас во всех 13 городах Иркутской области утверждены муниципальные программы, дизайн-проекты благоустройства, завершаются экспертизы. Основные работы пройдут в августе-сентябре. Сергей Брилка подчеркнул, что проект не закончится в 2017 году, в федеральный бюджет 2018-2020 годов будут заложены на него суммы не менее, чем в нынешнем году.

Скорее всего, проект продлится до 2025 года по распоряжению председателя правительства России Дмитрия Медведева. Значит, у жителей городов есть шанс привести в порядок свои дворы, парки, скверы, заброшенные территории, только необходимо проявить активность. Для участия в проекте не надо предоставлять готовый проект, достаточно будет подробно описать идею и направить её городским властям, на сайт партии ЕР. Дальше с идеей будут работать профессиональные проектировщики и архитекторы вместе с жителями.