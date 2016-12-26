Еще четыре подозреваемых в распространении «Боярышника» в Иркутске остались под стражей

Ленинский районный суд Иркутска оставил под стражей еще четыре человека после рассмотрения дел семи фигурантов расследования о производстве, хранении и сбыте суррогатного спиртосодержащего средства «Боярышник». Об этом 26 декабря 2016 года сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора Иркутской области Александра Семенова.

Ранее сообщалось, что всего по уголовному делу о производстве и торговле спиртосодержащими жидкостями, в том числе «Боярышником», задержано 19 человек. В пятницу к 21:00 по местному времени суд Ленинского района Иркутска избрал меру пресечения 12 задержанным: двое из них были оставлены под стражей, девять –под домашним арестом, одна задержанная определена на подписку о невыезде.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в середине декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.