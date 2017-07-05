Еще больше химикатов, цветных металлов и железной руды погрузила ВСЖД в 2017 году

Больше на 3% грузов перевезла Восточно-Сибирская железная дорога в первом полугодии 2017 года, чем за аналогичный период прошлого года. Как 5 июля 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, таким образом, в нынешнем году показатель погрузки достиг 32,4 млн тонн.

Произошло увеличение погрузки химикатов на 95,7%, цветных металлов – на 13,4%, бумаги – на 12,4%, железной руды – на 6,7%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 4,2%, каменного угля – на 2,6% и нефтяных грузов – на 1%. Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так, погрузка промышленного сырья снизилась на 16,1%, а строительных грузов – на 15,5%.

В июне на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,5 млн тонн различных грузов, что также выше показателя за аналогичный период прошлого года на 3%.

Фото из архива "Байкал Инфо".