Эпидемия гриппа и ОРВИ в Иркутской области прошла

В Иркутской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ с 6 по 12 марта 2017 года - ниже эпидемпорога на 19%. Как сообщает 14 марта пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, среди малышей в возрасте до двух лет эпидпорог снижен на 14,9%, в возрасте с трёх до шести лет – на 15%, с 7 до 14 лет – на 18%, старше 15 лет – на 49,7%.

Главный государственный санитарный врач по Иркутской области Алексей Пережогин, проанализировав ситуацию, отменил ранее введенные меры по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в Иркутске.