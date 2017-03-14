Эпидемия гриппа и ОРВИ в Иркутской области прошла

Источник: Байкал Инфо
14/03/2017 - 17:09

В Иркутской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ с 6 по 12 марта 2017 года - ниже эпидемпорога на 19%. Как сообщает 14 марта пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, среди малышей в возрасте до двух лет эпидпорог снижен на 14,9%, в возрасте с трёх до шести лет – на 15%, с 7 до 14 лет – на 18%, старше 15 лет – на 49,7%.

Главный государственный санитарный врач по Иркутской области Алексей Пережогин, проанализировав ситуацию, отменил ранее введенные меры по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в Иркутске.

Метки: Общество, Иркутская область, Пережогин Алексей, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Здравоохранение
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