Электронный больничный представлен на выставке «Сибздравоохранение»

Инновационный проект «Электронный листок нетрудоспособности» был представлен на расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения Иркутской области на выставке «Сибздравоохранение», сообщает 6 октября 2017 года пресс-служба Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования. По данным на 1 октября 10 больниц и поликлиник уже выдали 86 электронных больничных.

Как напомнил руководителям медицинских учреждений заместитель управляющего отделением Евгений Дергаусов, с 1 июля 2017 года в соответствии с федеральным законом №86 по желанию застрахованного лица (работника) при обращении в медицинскую организацию ему может быть оформлен листок нетрудоспособности (больничный) в электронном формате. Между министерством здравоохранения и региональным отделением ФСС заключено соглашение, реализуется совместный план внедрения ЭЛН. Сейчас идёт процесс интеграции программных продуктов, медицинские организации активно обучают сотрудников, обеспечивают врачей усиленными квалифицированными подписями для подтверждения электронных документов.

Электронные больничные уже выдают иркутские учреждения - детские поликлиники №№ 1 и 2, поликлиники №№ 4, 17, городские клинические больницы №№ 3, 8 и 9, ГАУЗ МЧС ИАПО, Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», а также городская больница №2 в Братске.

Ожидаемый положительный эффект от внедрения ЭЛН очевиден – это сокращение времени врачей на выписку листков нетрудоспособности, затрат на организацию учёта и хранения бланков. Для пациентов внедрение электронных больничных сократит время на хождение по кабинетам, исключит потерю больничных, обеспечит доступность информации для пациентов через «Личный кабинет застрахованного». «Для работодателей новшество также имеет свои плюсы: повысит прозрачность информации, оперативность в получении сведений при наступлении страхового случая, снизит затраты при формировании сведений, отправляемых в фонд. Внедрение ЭЛН также сократит издержки бумажного оборота, число испорченных и поддельных листков», - отметил представитель регионального отделения фонда.

Напомним, что при выдаче больничного участвуют пять сторон – это страхователь (работодатель), застрахованные (работники), медицинские организации, ФГУ МСЭ (медико-социальная экспертиза) и страховщик – региональное отделение ФСС РФ. Медицинская организация открывает, продлевает, закрывает электронный больничный, затем посредством защищенной связи отправляет его в автоматизированную информационную систему фонда. Работник получает на руки талон ЭЛН, который после закрытия больничного предъявляет работодателю. Страхователь (работодатель) по номеру электронного ЭЛН и СНИЛСа запрашивает сведения в автоматизированной информационной системе фонда о выданном ЭЛН.

Между Иркутским региональным отделением и страхователями (работодателями) подписаны 6118 соглашений о взаимодействии по реализации ЭЛН, ещё 24645 – на подписании. Всего в Иркутской области 168 медицинских организаций выдают листки нетрудоспособности. В 2016 году медицинские организации выдали 651 437 бланков (испорченные – 20 192, поддельные – 35 штук), за шесть месяцев 2017 года выдано 316 670 бланков (испорченные – 10 364). В 2016 году на оплату больничных (в том числе в связи с беременностью) жители Иркутской области получили 5,6 млрд рублей.