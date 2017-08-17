Электрички на ВСЖД с 18 августа по 7 сентября будут чуть-чуть планово отставать

С 18 августа по 7 сентября 2017 года изменяется график следования пригородных поездов по Восточно-Сибирской железной дороге: с 18 августа по 6 сентября - №6304 Черемхово – Иркутск-Пассажирский; с 19 августа по 7 сентября - №№ 6112, 6308, 6108, 6114, 6104 Черемхово – Иркутск-Пассажирский, №6308 Черемхово – Сортировочный, № 7006 Черемхово – Иркутск-Пассажирский, № 6328 Черемхово – Большой Луг, № 6306 Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1; с 19 августа по 7 сентября - № 6415 Половина – Зима, № 6303 Иркутск-Сортировочный – Черемхово, № 6305 Большой Луг – Черемхово, № 6311 Кая – Черемхово, № 7003 Черемхово – Зима, а также №№ 6325 и 6319 Иркутск-Сортировочный – Черемхово, и №№ 6103, 6117, 6321, 7001 Иркутск-Пассажирский – Черемхово. Электрички будут проследовать ряд станций с отклонением от нормативного графика на 2-9 минут.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».