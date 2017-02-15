Экспозицию Байкальского музея СО РАН воссоздадут изо льда

На льду Байкала будет воссоздана экспозиция Байкальского музея СО РАН в рамках ледового фестиваля «Живи на Байкале», который пройдёт в Листвянке. Информационные стенды музея, экспонаты предполагается создать в виде скульптур из чистейшего байкальского льда. Как сообщает 15 февраля 2017 года администрация Иркутского района, открытие фестиваля состоится 19 февраля.

Ледовые скульптуры продемонстрируют биологическое разнообразие Байкала: водоросли, рыбы (осётр, таймень, ленок, хариус, сиг, голомянка, щука, окунь, голомянка, бычки-подкаменщики, омуль, сазан), байкальские высшие ракообразные – амфипод (бокоплав). Горка для катания будет выполнена в форме байкальской нерпы. У каждой скульптуры также будет располагаться информационный стенд. Сотрудники музея готовы проводить экскурсии. Экспозиция располагается на льду Байкала в районе Крестовой пади.

С 12:00 открывается развлекательная зона для гостей фестиваля: ледяная горка, каток с подсветкой, юрты и шатры с торговыми рядами, большой воздушный шар. С 13:00 запланировано официальное открытие и праздничный концерт. Сотни подарков, выступление творческих коллективов – концертная программа на весь день ждет гостей фестиваля. Сам фестиваль продлится до 30 марта, почти все выходные во время фестиваля на его площадке будут проходить разные шоу и концерты.